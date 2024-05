Le groupe Maroc Telecom, opérateur panafricain présent dans 11 pays, participe au GITEX Africa 2024 en tant qu’opérateur engagé dans la digitalisation et le développement de services innovants.

Après une participation réussie au GITEX 2023, le groupe Maroc Telecom revient dans cette édition avec une panoplie de services novateurs destinés à accompagner les entreprises dans leur transformation digitale via la mise à disposition des dernières solutions technologiques tant en termes de connectivité que du point de vue de la sécurité, indique l’opérateur dans un communiqué.

Ainsi, Maroc Telecom met à disposition sa nouvelle Market Place MT Cloud, 100% digitale, dédiée aux entreprises. Cette plateforme offre plusieurs solutions managées en Cloud SaaS pour répondre aux besoins des clients en infrastructure, cybersécurité et outils de productivité.

De plus, le groupe propose une gamme riche et diversifiée de solutions de collaboration, de gestion des campagnes, de CRM, d’analytique et de gestion de projets, pour un pilotage plus efficace et efficient des activités en entreprises, ainsi que des solutions SD-WAN pour automatiser et simplifier aux entreprises la gestion, l’optimisation et la sécurité de leurs réseaux WAN.

Le groupe Maroc Telecom sera également représenté dans sa dimension panafricaine avec la présentation des dernières solutions innovantes déployées par ses filiales Moov Africa.

Il s’agit de la nouvelle plateforme de télévision et de vidéo à la demande Moov TV, qui propose une expérience télévisuelle prémium et du contenu VoD et Replay, ainsi que de la carte adossée au compte Moov Money, qui permet aux clients d’effectuer des achats sécurisés, sur internet ou via des terminaux de paiement électronique, et de procéder à des retraits sur les guichets automatiques bancaires.

La présence du groupe Maroc Telecom à ce rendez-vous incontournable de la Business Tech permet de conforter son leadership technologique et son positionnement en tant qu’expert qui accompagne la transformation digitale de ses clients.

En outre, de par son engagement dans la réduction de la fracture numérique, il assure une couverture maximale des territoires par les réseaux de télécommunications et permet une large utilisation des nouvelles technologies par le plus grand nombre, conclut le communiqué.