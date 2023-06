Plus d’une cinquantaine de startups, représentant différents secteurs d’activité, étaient présentes lors de la première édition du GITEX Africa à Marrakech, du 30 mai au 2 juin. La plateforme opérant dans l’e-commerce, « Chari.ma », figurait parmi les noms en avant de l’événement.

La plateforme spécialisée dans le commerce B2B au Maroc et en Afrique joue un rôle actif dans le développement de l’écosystème digital sur le continent. En plus de ses services dans l’e-commerce et la distribution, Chari contribue étend son rôle d’acteur digital à travers la mise en place de solutions dans la Fintech, notamment de paiement électronique, de microcrédits et de microassurances.

Ismael Belkhayat, cofondateur et CEO de Chari.ma, a indiqué au micro d’Infomédiaire que la participation de sa plateforme à cette première édition du GITEX Africa est une fierté pour l’écosystème entrepreneurial national.

Pour lui, l’importance de cet événement réside dans son potentiel en tant que tremplin pour le développement de la Tech au Maroc et sur le continent africain, en propulsant les acteurs du continent à s’ouvrir sur de nouveaux marchés. Le GITEX devrait aider les startups africaines à attirer de nouveaux investisseurs et à développer leurs activités, que ce soit à travers l’échange d’expertises tout aussi bien que sur le plan financier.

Pour Ismael Belkhayat, le continent dispose de tous les atouts lui permettant de s’imposer actuellement et dans le futur en tant que référence en matière de transformation digitale, ainsi que de s’aligner sur les tendances technologiques à travers le globe.