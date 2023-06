MarKoub.ma, la première et unique plateforme au Maroc permettant aux voyageurs de rechercher la disponibilité des autocars, de comparer les offres de plus de 50 opérateurs de transport de voyageurs au Maroc a été sélectionnée parmi les 100 meilleures startups marocaines par GITEX Africa.

En marge de cet événement, MarKoub.ma a annoncé le lancement de son nouveau service de proximité, permettant aux utilisateurs de réserver leurs tickets d’autocars directement depuis les épiceries « Hanout », offrant ainsi une expérience de réservation encore plus pratique et accessible à tous. Aujourd’hui la plateforme a déjà attiré l’attention de plus de 6 millions d’utilisateurs et ce nombre ne cesse de croître.

« Nous sommes ravis d’avoir été choisis par GITEX Africa pour participer à l’évolution du paysage technologique africain », a déclaré Omar Chaabi, fondateur et CEO de MarKoub.ma. Et de rajouter : « cet événement nous a offert une excellente occasion d’apprendre des leaders de l’industrie et d’explorer des collaborations qui stimuleront l’innovation et auront un impact positif sur toute l’Afrique ».

Markoub.ma est leader dans la transformation digitale de l’industrie du transport au Maroc en offrant des solutions novatrices et en améliorant l’expérience des voyageurs ainsi que celle de ses partenaires, en les accompagnant dans la mise en place de systèmes de réservation digitalisés et efficaces.