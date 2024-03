Arkhè Real Estate, gestionnaire de fonds, a livré 14.000 m² d’espace correspondant à la phase 1 d’une usine dans la zone franche de Haliopolis à Agadir. Cet espace est loué au fournisseur d’équipements automobiles Leoni.

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre d’un effort concerté avec SGTM, une entreprise de construction de premier plan au Maroc, et Adeis Management agissant en tant que soutien à la gestion de projet.

La première phase de ce projet, réalisée en seulement six mois, abritera les activités de câblage de Leoni et devrait employer environ 3.000 personnes une fois pleinement opérationnelle.

Le spécialiste allemand des câbles automobiles a défini un plan d’investissement ambitieux totalisant 188 millions de dirhams marocains (MDH) d’ici 2028. Cette initiative s’aligne sur les efforts plus larges d’accélération industrielle régionale, en particulier dans la région d’Agadir Souss-Massa.

Agadir Souss-Massa, avec sa position stratégique et son environnement commercial propice, est devenue un point focal de la croissance industrielle au Maroc. Soutenue par le Plan d’Accélération Industrielle (PAI), lancé en janvier 2018, la région a donné la priorité à la consolidation des secteurs industriels existants et au développement des industries émergentes. L’écosystème automobile, en particulier, a été un domaine d’intérêt majeur, avec des initiatives visant à attirer les investissements et à favoriser la croissance.