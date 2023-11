Les revenus consolidés de HPS ont une hausse de 14,8% à 842 millions de dirhams (MDH) et de 15,8% à taux de change constant à fin septembre 2023.

Les revenus réguliers et récurrents continuent de progresser, grâce à la bonne performance en termes de Upselling et de Maintenance, affichant une évolution de 5,5% à fin septembre dernier et représentant 70% des revenus consolidés, indique HPS dans un communiqué.

Au troisième trimestre de l’année 2023, les revenus consolidés du groupe se sont établis à 278 MDH, en hausse de 10,2% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette évolution est tirée par la bonne performance de l’activité Paiement qui enregistre une dynamique soutenue dans l’exécution des projets et bénéficie de l’exposition géographique élargie du groupe.

S’agissant de l’activité Paiement, ses revenus ont progressé de 15,6% à fin septembre 2023, à la faveur notamment d’une solide performance dans le déploiement de nouveaux projets en Asie et en Europe et à la forte demande des clients existants (upselling) en Afrique.

En effet, les efforts de développement commercial se sont traduits par une croissance de 61,4% des revenus des projets PowerCARD auprès des nouveaux clients, tandis que l’investissement en Recherche & Développement (R&D) et l’évolution des technologies de paiement à travers le monde ont contribué à la hausse des revenus upselling (+13,1%) et des revenus de maintenance (+22,5%).

L’activité Switching a enregistré, quant à elle, des revenus en augmentation de 8,7% à 59 MDH par rapport à fin septembre 2022, en ligne avec l’évolution de monétique au Maroc. À fin septembre 2023, le nombre de cartes émises par les banques marocaines a progressé de 4,9%, générant ainsi une hausse de 16,5% du nombre d’opérations effectuées (retrait d’espèces et paiements) et une croissance de 23,4% des opérations de paiement en ligne.

Grâce au développement soutenu de son infrastructure technologique, notamment à travers la plateforme Actif/Actif, HPS Switch continue d’accompagner l’évolution des nouveaux moyens de paiement et de renforcer la sécurité des transactions électroniques.

Pour ce qui est de l’activité Testing, elle évolue dans un contexte économique peu favorable, combinée à un environnement sectoriel marqué par le report des investissements IT au niveau des entreprises en Europe. Cependant, les efforts de renforcement de la base client et les référencements réalisés depuis le début de l’année, ont permis à cette activité d’atténuer la baisse de ses revenus à 4%.

Les investissements en R&D à fin septembre 2023 se sont établis à 97 MDH. Le développement de la version 4 de PowerCARD s’est poursuivi durant le trimestre, notamment pour la finalisation du développement des modules Switch et émission cartes de débit.