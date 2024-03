Le résultat net part du groupe (RNPG) de HPS s’est établi à 99,9 millions de dirhams (MDH) en 2023, en repli de 14,6% par rapport à 2022.

Ce résultat a été impacté par l’évolution de certains éléments hexogènes, tels que la parité de change et l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi de finances en matière d’impôt sur les sociétés au Maroc, indique HPS dans un communiqué publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

D’après la même source, HPS a réalisé une solide performance financière et opérationnelle en 2023, avec des revenus consolidés de plus de 1,19 milliard de dirhams (MMDH), en hausse de 18,3% et de 20% à taux de change constant, par rapport à 2022.

Cette croissance s’inscrit dans le cadre du déploiement du plan stratégique « AccelR8 », mis en œuvre en 2022 et visant à stimuler la croissance, la résilience et la diversification du groupe HPS.

L’exécution réussie de la stratégie en 2023 est soulignée par une croissance des revenus consolidés en ligne avec l’objectif de 12% à 17% et une progression des revenus réguliers et récurrents de 16,3% en glissement annuel à 808,6 MDH, contribuant à 71% aux revenus liés aux activités.

Concernant l’activité Paiement, elle a réalisé des revenus en progression de 19,1% à 977 MDH en 2023, représentant 86% des revenus consolidés du groupe. Cette croissance a été portée par l’expansion géographique et l’accélération du déploiement des projets « PowerCARD », aussi bien en mode « SaaS » qu’en mode « On-Premise » (+27,0%). Les revenus liés à la licence ont, quant à eux, enregistré une forte hausse de 38,8%.

Pour ce qui est des revenus de l’activité Switching, ils ont connu une croissance solide de 13% à 77,7 MDH, précise le communiqué, ajoutant que cette activité a déployé, au cours de l’année 2023, plusieurs initiatives visant à promouvoir l’adoption de nouveaux moyens de paiement électroniques et à renforcer la sécurité des transactions.

Ces initiatives ont généré une nette augmentation des transactions interopérables, avec des opérations de retrait en hausse de 15,5%, une augmentation de 14,7% pour celles du paiement et une progression de 18,8% pour les transactions e-commerce.

S’agissant de l’activité Testing, elle reste affectée par l’environnement économique défavorable et les tensions géopolitiques en Europe, qui ont conduit au report de plusieurs projets.

En 2023, cette activité a réalisé des revenus de 83,4 MDH, en baisse de 4,3% par rapport à 2022 et a maintenu ses efforts en matière de référencement et de consolidation de son portefeuille clients.

« Notre performance en 2023 confirme la transition du Groupe HPS vers un nouveau palier de développement, comme défini dans le cadre du plan AccelR8. Le lancement réussi de la version 4 de PowerCARD constitue un tournant stratégique pour le Groupe, offrant différentes innovations de rupture à nos clients et partenaires », a dit le président du Groupe HPS, Mohamed Horani, cité dans le communiqué.

Et de poursuivre : « Par ailleurs, l’engagement ESG du groupe se renforce chaque jour, et nous sommes fiers des progrès réalisés dans ce domaine, assurant ainsi notre contribution à un avenir durable et responsable ».

HPS est un leader global dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, les acquéreurs, les processeurs, les opérateurs de réseaux mobiles (MNOs), la grande distribution, les organisations indépendantes de vente (ISOs), ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde.