Marjane Holding vient d’annoncer son soutien à ses partenaires locataires en cette période de grande crise pour le secteur du commerce.

Ainsi, dans un communiqué, la filiale du Groupe Al Mada, annonce que “compte tenu des circonstances exceptionnelles imposées par la pandémie du Covid-19, notre pays se trouve en situation d’état d’urgence sanitaire depuis le 20 mars 2020. Cette mesure, rendue nécessaire pour limiter la propagation de l’épidémie, a eu pour effet l’arrêt de l’activité de nombreux partenaires locataires d‘espaces commerciaux dans nos galeries, centres, et parcs d’activité. Acteur historique de l’immobilier commercial au Maroc, Marjane est résolu à soutenir ses partenaires locataires pour faire face aux conséquences économiques de cette crise”.

Par dérogation aux dispositions contractuelles des baux commerciaux conclus avec ses locataires, Marjane a ainsi annoncé sa décision “d’annuler le paiement des loyers dus pour les locataires dont le commerce a été fermé (à l’exclusion des charges), pour la période s’étendant du 20 Mars 2020 jusqu’à la date de réouverture des Centres Commerciaux, des Galeries et des PACs, et au plus tard jusqu’au 10 juin 2020. Cette mesure exceptionnelle sera effective dès la signature conjointe d’un avenant au Contrat de Bail Commercial précisant les modalités de mise en œuvre avec chacun des locataires”.

Marjane Holding “invite, à cette occasion, l’ensemble de ses partenaires locataires à conjuguer leurs efforts dans la préparation de la reprise de leurs activités commerciales respectives et dans la relance de ce secteur important pour l’économie nationale, tout en veillant à l’adoption des mesures de protection sanitaires de leurs équipes et leurs clients”.