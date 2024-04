L’application multi-catégories Glovo s’est associée à VISA, leader mondial des paiements numériques, pour donner aux petites et moyennes entreprises (PME) les moyens d’agir grâce à une série de vidéos de formation en ligne.

Cette collaboration résulte de la conviction commune de Glovo et VISA que les PME sont les piliers de l’économie mondiale, indique Glovo dans un communiqué, ajoutant que le programme s’inscrit dans le cadre de l’initiative Glovo Local visant à soutenir et accompagner les PME dans leur développement et croissance à une époque où le numérique prend de plus en plus d’ampleur.

Le contenu mis à disposition est destiné aux restaurateurs et commerçants qui débutent dans le secteur ainsi qu’aux entrepreneurs souhaitant améliorer leurs pratiques actuelles et explorer de nouvelles opportunités, fait savoir la même source.

Les formations couvrent un éventail de sujets stratégiques, notamment le paiement digital, les campagnes de marketing, les réseaux sociaux et la gestion de trésorerie.

Une panoplie de plus de 100 vidéos seront disponibles au Maroc et dans huit autres pays du sud-ouest de l’Europe et d’Afrique (Espagne, Portugal, Côte d’Ivoire, Tunisie, Ghana, Ouganda, Kenya et Nigéria) et seront accessibles à plus de 4.0000 TPME partenaires de Glovo.

Grâce à sa série de formations en ligne et à son partenariat avec Visa, Glovo entend offrir un soutien opportun aux PME locales. Ce partenariat intervient à une période cruciale pour les PME du secteur de la restauration et du commerce, qui sont aujourd’hui confrontées à plusieurs défis.

Ce partenariat d’envergure internationale a été initié l’année précédente, suite à un programme pilote réalisé avec une sélection de partenaires restaurateurs au Maroc.

Ce projet pilote comprenait un atelier en présentiel réunissant plus de 30 partenaires locaux, à qui ont été proposées des formations et des sessions de développement couvrant des domaines tels que le marketing digital, la gestion des flux de trésorerie et les outils publicitaires de Glovo, également connues sous le nom de Glovo ADS.