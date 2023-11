UM6P Ventures, la branche d’investissement de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a annoncé son investissement dans Chari, une startup marocaine leader du e-commerce B2B pour les produits de grande consommation (FMCG) au Maroc et en Afrique francophone, apprend-on d’un communiqué.

Ce partenariat vise à développer un cadre propice à l’inclusion financière, et à favoriser une croissance durable et un développement harmonieux des écosystèmes entrepreneuriaux, indique-t-on.

« Les investissements d’UM6P Ventures sont principalement axés sur la thèse fondamentale du renforcement des capacités des écosystèmes marocains et africains pour résoudre les problématiques majeures », fait-on savoir.

Pour sa part, Chari ambitionne, à travers cette collaboration, de créer un véritable écosystème de start-ups au Maroc.

« Cet investissement, tout comme les autres investissements en transformation digitale, vise à faire face aux défis, notamment ceux liés à l’activité de Retailtech », a affirmé Yassine Laghzioui, DG de l’UM6P Ventures, cité dans le communiqué.

De son côté, Ismael Belkhayat, PDG de Chari, a indiqué que « Chari utilisera les fonds levés pour devenir un leader dans le B2B e-commerce qui propose de la finance intégrée en Afrique francophone. Dans ce sens, la startup souhaite continuer son expansion géographique tout en développant des services FinTech aux offrant aux commerces de proximité la possibilité de proposer ou de bénéficier de différents services financiers ».

Fondée par Ismael Belkhayat et Sophia Alj en 2018, deux anciens consultants chez BCG et McKinsey, Chari est une entreprise qui digitalise l’ensemble de la chaîne de valeur de la distribution. La startup a développé une application de commerce électronique B2B qui opère au Maroc, en Tunisie, et en Côte d’Ivoire, en reliant les détaillants traditionnels aux fournisseurs de produits de grande consommation (FMCG). Elle offre une large sélection de produits, des prix compétitifs, et un service de livraison rapide.