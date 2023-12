Attijari Global Research (AGR) a émis un avis de souscription favorable quant à l’introduction en bourse (IPO) de CFG Bank, dont l’opération sera réalisée par voie une augmentation de capital de 600 millions de dirhams (MDH) à travers l’émission de 5.454.545 actions nouvelles au prix unitaire de 110 dirhams (DH).

Parmi les principaux messages à retenir en marge de cette opération, l’intérêt des investisseurs au Maroc envers la thématique « Banque » qui devrait porter la dynamique du titre CFG Bank post-IPO, indique AGR dans un point d’analyse consacré à l’IPO de CFG Bank.

Il s’agit d’un secteur qui surperforme le marché Actions depuis 2020 grâce notamment à la résilience de sa croissance bénéficiaire et de son dividende.

AGR met aussi en lumière l’introduction de CFG Bank en pleine phase de son développement, à travers un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de son produit net bancaire (PNB) et de ses bénéfices de respectivement +17% et +22% selon le Management durant la période prévisionnelle 2023-2027.

Avec une part de marché autour de 1% au niveau des crédits au Maroc, CFG Bank disposerait d’une marge de progression intéressante de son activité, estime AGR qui souligne, toutefois, que la recapitalisation de la banque face à cette croissance élevée est un sujet important à suivre de très près.

Tenant compte de sa taille relativement « petite » et de son positionnement sur les segments clients à « faible risque », CFG Bank affiche un couple « risque-rentabilité » relativement meilleur par rapport au secteur bancaire coté au Maroc.

Néanmoins, AGR estime qu’à terme les ratios de la banque devraient converger vers les moyennes sectorielles, soit un ROE (rentabilité des capitaux propres) cible autour des 13% contre 16% actuellement.

À un certain moment de son développement, CFG Bank ne pourrait générer de la croissance sans une prise de risque additionnelle, une pression sur ses tarifs et un effort de recapitalisation plus soutenu, expliquent les analystes d’AGR.

Les perspectives de croissance annoncées par le Top-Management de CFG Bank devraient se traduire positivement sur ses multiples de valorisation à moyen terme (MT), poursuit AGR qui prévoit un P/E (ratio cours sur bénéfices) moyen sur la période 2024-2027 de 13x par rapport à un niveau normatif pour le secteur bancaire coté de 15x.