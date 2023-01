L’opérateur Inwi vient de lancer des ateliers de coding dans le cadre de son initiative « Dir iddik Classes Connectées » pour l’inclusion numérique des écoles dans le monde rural.

« Inwi poursuit son action pour l’inclusion numérique des écoles dans le rural à travers le lancement des ateliers de coding au profit des élèves et enseignants participant à l’initiative Dir iddik Classes Connectées de l’opérateur global », indique inwi dans un communiqué.

A travers ces ateliers, lancés en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, inwi confirme son engagement d’accompagner l’enseignement numérique et réitère ainsi son ambition de faire du digital un levier de modernisation et de démocratisation du système scolaire national, fait savoir la même source.

Cet accompagnement est une matérialisation des objectifs stratégiques de la feuille de route 2022-2026 « pour une école publique de qualité », notamment l’engagement 9 qui encourage les établissements scolaires à utiliser le numérique pour permettre de réaliser un impact positif sur les apprentissages et l’épanouissement des élèves.

Véritable innovation pédagogique, ces ateliers de Coding permettront ainsi aux écoliers d’améliorer leurs connaissances et soft skills et aux enseignants de développer leurs compétences sur ce sujet novateur.

Ainsi, les élèves bénéficient d’un programme adapté à leur âge et structuré autour d’objectifs pédagogiques. Pour leur part, les enseignants sont formés en continu aussi bien sur les aspects techniques de préparation des cours que sur la partie pédagogique.

Et de préciser que ce programme de coding, proposé par KodingSchools.com est organisé dans les 50 écoles concernées par l’initiative « Classes Connectées » de Inwi et profitent à plus de 800 élèves et 50 enseignants.

L’initiative « Classes Connectées » vise la promotion de l’inclusion numérique du pays, en facilitant l’accès au numérique au profit des écoles du monde rural. Cela se matérialise par l’installation du matériel multimédia, l’amélioration de l’aménagement des classes, ou encore l’organisation de formations et ateliers ludiques.