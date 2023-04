Le ministère du Transport et de la logistique informe les professionnels du transport routier du lancement du programme de renouvellement du parc au titre de l’année 2023 via le portail « tajdid-hadira.narsa.gov.ma ».

Dans un communiqué publié mardi, l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) explique que cette opération se déroulera sur deux phases : la première concernera l’ouverture à compter de mercredi des enregistrements sur la plateforme au profit des entreprises souhaitant bénéficier de la prime de renouvellement et de la prime à la casse des véhicules et ne disposant pas d’un compte actif, alors que la seconde concernera la réception à partir du 15 mai des demandes de renouvellement et de prime à la casse.

Les comptes déjà créés en 2022 sur le portail demeurent valables et peuvent être réutilisés par les entreprises pour déposer de nouvelles demandes au titre de cette année, dès le lancement de la seconde phase, souligne la NARSA.

Aussi, les demandes déposées via la plateforme au titre de l’année 2022 ou celles directement déposées précédemment auprès des services compétents du ministère et n’ayant pas reçu d’engagement de la prime sont considérées comme nulles et non avenues. De ce fait, les personnes concernées doivent adresser de nouvelles demandes à ce sujet via le même portail. Les professionnels seront accompagnés et assistés par les services concernés de la NARSA à travers ses directions régionales ou via l’adresse électronique : [email protected], conclut le communiqué.