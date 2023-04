Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a tenu hier, mercredi 26 avril 2023, une réunion au siège de Marubeni Corporation, à Tokyo, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Japon, Rachad Bouhlal. Il était question des opportunités de renforcer le partenariat économique avec le Royaume.

Marubeni Corporation , un important groupe japonais, est déjà présent à Casablanca et a exprimé son intérêt pour investir davantage dans le Royaume. Le Maroc est un marché attractif pour les investisseurs étrangers en raison de sa stabilité politique, de son emplacement stratégique entre l’Europe et l’Afrique et de sa main-d’œuvre qualifiée et compétitive.

Le gouvernement marocain a également mis en place des mesures pour encourager les investissements étrangers, notamment en offrant des avantages fiscaux et en simplifiant les procédures administratives.

Le renforcement du partenariat entre le Maroc et Marubeni Corporation pourrait avoir des retombées positives pour les deux parties. Pour le Maroc, cela pourrait entraîner une augmentation des investissements étrangers, une diversification de son économie et la création d’emplois. Pour Marubeni Corporation, cela pourrait fournir des opportunités d’investissement dans un marché en croissance et potentiellement rentable.