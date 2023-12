Après ses implantations réussies à Londres, Milan et Dubaï, le groupe indien Jaquar, spécialisé dans les solutions pour salles de bains, s’installe à Casablanca en s’associant à la société marocaine Pernova, son distributeur exclusif au Maroc.

Jaquar a inauguré, jeudi à Casablanca, son showroom qui propose un vaste choix de produits pour salles de bains tels que les robinetteries, les espaces bien-être, les concepts de douches, les systèmes de chasse d’eau, les cabines de douche, les solutions d’eau chaude et les accessoires des marques mondiales de salles de bains Artize & Jaquar.

« Aujourd’hui l’installation de Jaquar à Casablanca, une ville en plein essor économique et démographique prête à consommer nos produits de luxe, est le prélude d’une stratégie qui vise à ouvrir à partir de l’année prochaine un showroom dans chaque grande ville marocaine », a indiqué Mohamed Karroum, directeur général de Pernova, société qui représente Jaquar au Maroc, précisant que le coût global de cet investissement est estimé à 10 millions de dirhams, avec l’objectif affiché d’atteindre d’ici 2024 un chiffre d’affaires de 10 millions de dirhams.

Soulignant que la marque a accompagné plusieurs projets immobiliers phares, dans les quatre coins du Globe, notamment le Taj hôtel à Londres, le Hilton hôtel à Doha, le Bab al Shams resort & spa à Dubai, ou encore le Khalifa International Stadium lors de la Coupe FIFA 2022, Karroum a fait part de l’ambition de Jaquar de partager son expérience au Maroc qui aura l’honneur d’organiser la Coupe du monde 2030.

Réalisant un chiffre d’affaires de 600 millions de dollars en 2020-21, le groupe géant qui débarque aujourd’hui au Maroc enregistre le plus fort taux de croissance au monde, avec une présence dans plus de 60 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Afrique.