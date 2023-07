Combien, et à quelle fin, sont utilisés les smartphones et les ordinateurs dans le Royaume ? Afin de cerner le sujet, le Programme des Nations Unies pour le développement au Maroc mène actuellement une enquête nationale sur l’usage des smartphones et des ordinateurs.

Appelant à une large participation du public à ces travaux, l’organisme onusien souligne que cela permettra de contribuer au développement des compétences numériques au Maroc.

Dans la foulée des questions posées dans le cadre de cette étude, le PNUD demande aux répondants s’ils savent envoyer des messages et des emails avec des photos et des vidéos, effectuer des calculs mathématiques sur Excel (ou une application équivalente), connecter ou installer une imprimante, créer une présentation avec du texte et des images sur Powerpoint (ou une application équivalente), transférer des documents ou des applications entre téléphones et/ou ordinateurs.

Il s’agit aussi de savoir à quel point les Marocains maîtrisent le codage en utilisant un langage de programmation.