Marrakech, sa créativité bouillonnante, son énergie vibrante et son histoire séculaire, font d’elle une terre d’artistes.

Conçu dans la plus pure tradition mauresque estampillée d’influences africaines, Jaal Riad Resort rend hommage à l’effervescence créative de la cité Ocre.

Les chambres du Riad offrent un cadre élégant, unique et apaisant. Des chambres raffinées avec une literie répondant aux standards internationaux et des salles de bain aux zelliges faits mains, séparées des WCs et ouvertes en moucharabieh sur les espaces de vie. Un coin Sofa pour des moments de détente et une smart tv à écran plat interactif pour vos moments Netflix & Chill.

À Jaal, nous croyons fermement à l’adage qui dit « Bien manger c »est le début du bonheur « . Le Riad abrite 5 restaurants dont chaque menu est une invitation au voyage et à la découverte, des mets inventifs aux saveurs cosmopolites signés de générosité.

Place à l’art, la création et la littérature, Jaal se donne pour mission de nourrir vos passions, laissant peu de place à l’ennui, à travers une galerie d’art en constante mouvance, des ateliers créatifs, une bibliothèque et des événements culturels always-on (résidences d’artiste, expositions et signatures de livre…).

Côté bien-être, Jaal propose 3000 m2 d’espaces Wellness, repartis entre Spa, Hammam, piscine chauffée in-door, jacuzzi, dojo Yoga, espace cardio, musculation, boxe et terrain de Padel.