Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de Jet Contractors s’est établi à 2,275 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2023, en hausse de 26% par rapport à 2022.

Le carnet de commandes du groupe s’élève à près de 8 MMDH, en progression de 24% par rapport à fin 2022, dont 46% à l’export, indique Jet Contractors dans un communiqué financier.

De même, l’endettement net consolidé s’est établi à 1,015 MMDH, en augmentation de 169,83 millions de dirhams par rapport à 2022, fait savoir la même source.

Cette augmentation résulte principalement du recours au préfinancement bancaire nécessaire aux dépenses liées au démarrage des nouveaux projets signés au cours de la période.

Par ailleurs, Jet Contractors met en avant le renforcement de son modèle économique intégré multimétiers et ouvert à l’international, et la poursuite de sa croissance grâce à un carnet de commande renouvelé de plus de 8 MMDH et un CA en constante évolution.