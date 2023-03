La Centrale Diesel Tan Tan de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), d’une capacité installée de 115,5 MW, a passé avec succès au mois de février 2023, un audit de certification conformément à la norme ISO 14001-V2015.

« Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de mise en place du Système de Management de l’Environnement (SME) au niveau des Centrales Turbines à Gaz et Diesel de l’ONEE dans les Régions du Sud du Royaume », explique l’Office dans un communiqué.

Réalisé par un organisme de renommée, l’audit a concerné l’ensemble des processus managériaux, opérationnels et de supports pour toutes les activités de la Centrale Diesel de Tan Tan. Et d’ajouter qu’il s’agit là d’une « Première du genre pour une centrale électrique de l’ONEE ».

« La réussite de cette opération est le fruit de l’engagement et l’implication du Management et de tous les collaborateurs pour la réalisation des actions visant à réduire l’impact sur l’environnement, à assurer l’usage raisonné des ressources naturelles et à améliorer les performances environnementales conformément aux orientations de l’Office », conclut le communiqué de l’ONEE.