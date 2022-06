Dans les plaines du Nord au Maroc, la CIF a imposé sa marque et son image. Son his- toire est étroitement liée à celle de Tan- ger… diverse, dynamique, toujours inno- vante, aux valeurs fortes et constructives. A l’époque à Tanger il y avait 200 000 ha- bitants à peine et aujourd’hui ça dépasse le million. Comme le souligne Ben Aissa Didouh, Vice-Président du Directoire : « On a navigué sur la croissance marocaine. On était les seuls à grandir, on était leader et nous le sommes toujours. »

La CIF, c’est aussi l’histoire d’une entreprise familiale, dont l’aventure a commencé il y a plus de 70 ans.