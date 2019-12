L’actif net des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a réalisé une évolution annuelle de 4,53% pour s’établir à 434,79 milliards de dirhams (MMDH) en 2018, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Cette progression a été principalement orientée à la hausse par les OPCVM « OMLT » (obligations moyen et long termes), dont l’actif net a enregistré une croissance de 25,71 MMDH, mais cependant atténuée par le recul de l’encours géré par les OPCVM « Monétaires » et « Actions » qui ont respectivement régressé de 7,59 MMDH et 3,76 MMDH, explique l’AMMC dans son rapport annuel.

Le nombre d’OPCVM en activité, à fin 2018, s’est chiffré à 450 contre 432 en 2017, suite à la création de 18 nouveaux fonds, dont sept « Diversifiés », cinq « OMLT », quatre « Actions », un « Monétaire » et un « OCT » (obligations court terme). Concernant leur nature juridique, 404 OPCVM sont des fonds communs de placement (FCP), tandis que 46 sont des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV).