La Marocaine Vie annonce la mise en place avec succès de la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance, devenant la première compagnie au Maroc à réussir la transition vers IFRS 17.

Entré en vigueur au 1er janvier 2023 et attendu au Maroc pour 2025 en remplacement de la norme IFRS 4, ce nouveau standard révolutionne le secteur de l’assurance en améliorant la qualité de l’information comptable et financière, garantissant la confiance de toutes les parties prenantes.

En harmonisant le mode de comptabilisation des contrats d’assurance entre pays, IFRS 17 a pour objectif de permettre la comparabilité de l’information financière et d’optimiser la transparence de la rentabilité entre entreprises d’assurance.

IFRS 17 permet également de mesurer la performance réelle d’un contrat dans le temps grâce au basculement à un modèle prospectif d’évaluation et en valeur économique, introduisant la valeur temps de l’argent.

Au-delà des aspects comptables et financiers, l’implémentation de la norme IFRS 17, qui a notamment exigé la forte mobilisation de compétences pointues et le développement de nouveaux processus et outils de comptabilisation et de modélisation, a induit de profonds bouleversements au sein de la compagnie en matière organisationnelle.

« La mise en œuvre d’IFRS 17 à La Marocaine Vie a été rendue possible grâce à un travail conjoint et approfondi avec Société Générale Assurances depuis 2018 et à une mise en commun de nos ressources. L’implémentation de cette norme fait partie de ces projets structurants réaffirmant la force des synergies qui nous lient à tous les niveaux avec notre maison mère », indique Taoufik Lachker Hidara, Administrateur Directeur général de La Marocaine Vie.

De son côté, Hicham Amakran, Directeur technique et Pilotage à La Marocaine Vie, déclare : « IFRS 17 est un projet transverse renforçant plus que jamais les liens d’interdépendance entre plusieurs expertises clés, en particulier entre les fonctions Actuariat et Finance, mobilisées autour d’un partage de données et de processus partagés, et fédérées autour d’une vision commune ».