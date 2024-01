La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), dévoile le lancement de la campagne « Nivo Tla3 » (le niveau grimpe). Cette initiative innovante vise à redéfinir l’expérience omnicanale des paris pour les joueurs marocains, dès janvier 2024, en offrant une approche novatrice, sécurisée et inédite dans le domaine.

S’inscrivant dans la continuité des efforts fournis par la Marocaine des Jeux et des Sports, unique opérateur légal à proposer des paris sportifs au Maroc, pour répondre aux attentes du marché et améliorer son offre, la MDJS lance une nouvelle communication 360.

La campagne « Nivo Tla3 » promet un avenir passionnant, avec des produits qui redéfinissent l’innovation et visent à établir de nouvelles normes dans l’industrie. La modernisation du commerce de détail fait également partie des prochains chantiers de l’opérateur puisque les nouveaux équipements harmonisent tradition et technologies de pointe pour une expérience omnicanale divertissante et responsable.

« NIVO TLA3 », un manifesto au rythme des couleurs africaines

Le lancement de cette campagne est rythmé par la présentation d’une chanson originale intitulée « NIVO TLA3″ et d’un clip musical captivant, mettant en avant trois artistes marocains talentueux : Jaylann, Stormy et Ghazir. Les paroles de la chanson, véhiculant enthousiasme, résonnent ainsi : Allez, allez, yallah pas à pas, On va tout donner, c’est notre combat. Toujours le ballon entre nos pieds, On joue librement, c’est notre fierté. Le niveau grimpe, on vise haut, Avec toute notre force, on reste au top. Aujourd’hui, on va la chercher, Avec détermination, on va tout gagner. » Ce clip se présente comme un fervent soutien à l’équipe du Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations, célébrant la passion universelle pour le football qui nous unit tous.

Découverte en 2014 dans « The Voice Arabe », Jaylann séduit par sa voix groovy, accumulant les succès au Maroc et dans le monde arabe. Né Yasser El Malih à Rabat, Stormy émerge comme une figure majeure du hip-hop en Afrique du Nord depuis 2014, transcendant les frontières avec ses rimes audacieuses et son multilinguisme. Redouane Ghazir, talentueux chanteur né à Meknès, modernise le R’N’B américain avec sa touche personnelle en arabe, enrichissant ainsi la scène musicale marocaine.

Une offre de paris boostée

Que vous souhaitiez vivre l’expérience de paris sportifs du confort de votre smartphone ou au sein des points de vente agréés, une large gamme de produits est mise à votre disposition :

COTE & SPORT propose un riche calendrier de paris en ligne, englobant plus d’un millier d’événements par jour. Axé sur les tendances actuelles, la marque offre une expérience de paris enrichissante, accompagnée d’avantages spécifiques pour booster les gains. Les exclusivités telles que le « DUO » permettent de parier sur un joueur et de gagner également avec son remplaçant.

COTE&SPORT3D, avec son nouveau championnat de football virtuel et un deuxième canal de vente au détail, promet une expérience immersive et accessible, accompagnée de boosts sur les gains.

TOTOFOOT, quant à lui, étend sa présence sur le canal en ligne, assurant une intégration fluide entre les points de vente physiques et la plateforme en ligne pour une accessibilité sans heurts.

Ainsi, il est indéniable que la MDJS s’efforce de garantir la meilleure expérience produit à travers différents canaux : la nouvelle application a d’ailleurs été conçue pour enrichir et digitaliser l’expérience en magasin, offrant ainsi une gamme complète d’offres, plusieurs options tels que la réservation, le suivi en temps réel du statut des tickets et des mises à jour en temps réel. Le terminal, avec sa nouvelle interface axée sur l’expérience client (B2C), propose des mises à jour instantanées, des scores en direct et un écran client détaillé avec les cotes en temps réel. En matière d’information, plusieurs écrans dédiés aux cotes sont désormais installés dans les points de vente pour garantir une lecture sans difficultés des résultats et statistiques.