La nouvelle « plateforme de marque » de la Royal Air Maroc (RAM), s’inscrivant dans le cadre de sa feuille de route à l’horizon 2037, a été dévoilée, jeudi soir à Bruxelles, lors d’un événement B2B réunissant de nombreux opérateurs touristiques de la région du Benelux.

Cette rencontre a permis de partager avec les partenaires professionnels de la RAM les grandes lignes de cette stratégie, visant à faire du transporteur national l’une des plus grandes compagnies aériennes du monde.

A cette occasion, le directeur Benelux de la RAM, Walid El Khassal, a présenté la nouvelle vision de la compagnie, qui ambitionne notamment de multiplier sa flotte par 4 pour atteindre les 200 appareils et de relier les cinq continents, dans le cadre du nouveau contrat-programme 2023-2037, signé avec le gouvernement.

La nouvelle plateforme de marque entend consolider le leadership de la RAM en Afrique, avec pour ambition de devenir le porte-drapeau de tout un continent, à travers un engagement continu au service du développement des richesses du Maroc et de l’Afrique.

La RAM prévoit de réaliser cet objectif à travers son réseau, qui connecte l’Afrique au reste du monde via son hub de Casablanca, son appartenance à l’alliance OneWorld, offrant à ses clients une multitude de nouvelles destinations et l’expertise et la diversité de son personnel.

Il s’agit aussi de déployer un parcours client qui révèle le meilleur des cultures du Maroc et de l’Afrique en termes d’hospitalité, de générosité, d’accueil et d’innovation continue, en vue d’offrir une expérience de voyage aux standards internationaux avec une touche marocaine et africaine singulière.

Dans ce sens, la RAM s’est dotée d’une nouvelle signature de marque « Dream Africa, Meet Morocco », une invitation à découvrir le Maroc et l’Afrique et leurs richesses, leurs potentialités et leurs opportunités.

Cette campagne de marque fera l’objet d’un déploiement exceptionnel au Maroc et sur 28 pays à l’international, à travers une marque digitale novatrice, des contenus ciblés par marchés et un dispositif en 360° en offline et online.

Cette rencontre a été marquée par la remise des prix Best Sellers Awards 2023, récompensant les voyagistes partenaires de la RAM qui se sont distingués sur le marché du Benelux.