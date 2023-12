Terraa, startup qui transforme la chaîne d’approvisionnement alimentaire au Maroc, a été conviée à la 7e édition du Forum Euro-Méditerranéen des Jeunes Leaders, inaugurée par l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, en présence du conseiller royal André Azoulay, pour partager son engagement en faveur d’une alimentation saine, abordable et durable à travers le Maroc et l’Afrique.

Lors de son intervention, Youssef Benkirane, co-fondateur et CEO de Terraa, a souligné l’engagement de la startup à résoudre un des problèmes les plus complexes du continent, celui de la désorganisation des systèmes alimentaires, marqués par la fragmentation, l’inefficacité opérationnelle et la faible pénétration du digital et de la technologie. Face à ces défis, les consommateurs marocains subissent des coûts alimentaires élevés, des soucis d’hygiène alimentaire, et un gaspillage considérable de nourriture et d’eau, exacerbant ainsi les problèmes environnementaux et économiques du pays, indique un communiqué de la startup.

La plateforme technologique de Terraa permet aux agriculteurs d’augmenter leurs revenus en accédant à des marchés stables à des prix avantageux. Les clients bénéficient, quant à eux, de prix compétitifs et d’un approvisionnement constant en produits de haute qualité et de normes d’hygiène. Terraa contribue également à la réduction du gaspillage alimentaire, ayant un impact significatif sur la consommation d’eau, l’utilisation des terres et les émissions de gaz à effet de serre, fait-on savoir.

En moins d’un an, Terraa a livré plus de 10.000 commandes de fruits et légumes à plus de 700 clients à Casablanca, devenant ainsi le principal distributeur dans le secteur de l’HORECA de la ville, indique-t-on.

Et de préciser que Terraa fournit aussi bien les petits et moyens restaurants que les restaurants et hôtels renommés de Casablanca, tels que le Cabestan, la Sqala ou le Marriott. La société traite jusqu’à 20 tonnes de marchandises par jour avec un taux de gaspillage fortement réduit de +20% sur la chaîne de distribution traditionnelle à moins de 3%. L’entreprise a établi une présence dans les principales régions agricoles, notamment le lancement d’un centre de collecte à Agadir. Cette proximité avec les agriculteurs joue un rôle clé dans la concrétisation de la vision de Terraa, simplifiant l’accès au marché tout en minimisant les inefficacités opérationnelles.

Lors du forum, Benkirane a pu échanger avec les jeunes leaders ainsi qu’avec les hauts fonctionnaires du gouvernement sur le potentiel de la technologie pour offrir des solutions durables et lutter contre le gaspillage alimentaire. Il a également participé à des ateliers visant à aider les jeunes leaders à concrétiser des projets à impact social, fait savoir le communiqué.

La participation de Terraa au Forum Euro-Méditerranéen des Jeunes Leaders renforce son engagement envers un changement positif et témoigne de son rôle croissant en tant que moteur d’innovation au Maroc, conclut-on.