LafargeHolcim Maroc a inauguré, jeudi à Casablanca, le « Sustainable Construction Lab » (SCL), un centre de Recherche et Développement (R&D) de référence au Maroc et en Afrique dans le domaine de la construction innovante et durable.

Le SCL fait partie d’un réseau mondial de huit centres de R&D du groupe Holcim ayant pour vocation d’animer l’écosystème du secteur de la construction à travers la formation, l’organisation de séminaires et l’établissement de partenariats.

Inauguré par le directeur général de LafargeHolcim Maroc, José Antonio Primo, le centre regroupe huit ingénieurs et techniciens spécialisés dans les matériaux et les techniques de construction. Il dispose, en outre, de cinq salles spécifiques équipées de machines de dernière génération, totalisant une superficie de 600 m² de prototypage pour mener des essais à grande échelle.

S’exprimant à cette occasion, Primo a fait savoir que le centre SCL offre une expérience immersive, permettant aux visiteurs de découvrir l’ensemble des matériaux de construction durables développés par LafargeHolcim Maroc.

Pour sa part, le responsable du SCL, Mohamed El Haddad, a indiqué que le centre a pour mission d’animer l’écosystème de la construction, de promouvoir la technicité et l’innovation, de renforcer les partenariats et de développer les compétences.

« En 2022, le SCL a organisé plus de 20 conférences-débats ainsi que 10 formations en partenariat avec les acteurs de l’écosystème, sur la construction durable, le béton décoratif et la santé et sécurité au travail », a-t-il ajouté, notant qu’un partenariat a récemment été signé avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

La filiale marocaine du Groupe Holcim a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 7,9 milliards de dirhams (MMDH). Elle emploie près de 2.580 personnes et dispose d’une capacité de production annuelle de 13,5 millions de tonnes de ciment.

LafargeHolcim Maroc est détenue majoritairement par une joint-venture entre le groupe Holcim, une référence mondiale dans le domaine des solutions de construction innovantes et durables, et Al Mada-Positive Impact, un fonds d’investissement panafricain à capitaux privés.