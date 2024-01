L’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) a tenu, ce jeudi à Rabat, son 38ème Conseil d’administration sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Lors de ce Conseil, qui s’est déroulé en présence du directeur général de la MAP, Fouad Arif et des membres du Conseil, le budget de l’agence de l’exercice 2024 ainsi que les rapports moral et financier au titre de l’année 2022 ont été approuvés.

Intervenant à cette occasion, le DG de la MAP a indiqué qu’une refonte globale des services développés par l’agence s’impose, en adéquation avec les évolutions des paysages médiatiques national et international et les transformations technologiques que connaît le secteur.

Pour sa part, la secrétaire générale de la MAP, Sanaa Ziad a présenté le rapport financier au titre de l’exercice 2022, ainsi que le budget et les grandes lignes du plan d’action 2024.

Ce plan d’action s’articule autour de plusieurs axes notamment le renforcement de la mission de la MAP dans la défense de la souveraineté nationale en matière d’information, la consolidation du leadership continental et régional de l’agence et la transformation de son statut juridique actuel en une S.A, en tirant profit des opportunités que ce processus offre pour moderniser la gouvernance de l’agence et son mode de fonctionnement.

Il s’agit aussi de mettre en place une stratégie de transformation digitale, et de repositionner l’offre audiovisuelle autour de contenus plus attractifs à destination des médias clients et d’assurer une montée en compétence du capital humain à travers des programmes de formation ciblée, ainsi que de procéder à un redéploiement rationnel et efficient au sein des pôles régionaux et internationaux de l’agence.