MSA Safety Inc., spécialiste du développement de solutions de sécurité pour la protection des personnes et des infrastructures, a procédé cette semaine à l’inauguration de son nouveau centre de fabrication à Chellalate.

Cette nouvelle installation se consacrera à la production de diverses lignes de produits d’équipement de protection individuelle (EPI), ce qui permettra à la société américaine de mieux répondre à la demande croissante de ses produits de sécurité dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), fait-on savoir.

Bob Leenen, vice-président senior et président de MSA International, a exprimé sa confiance dans les compétences et le leadership de l’équipe au Maroc, soulignant que la nouvelle installation offrira un environnement de travail amélioré pour l’équipe en expansion et renforcera la capacité de MSA à répondre aux besoins des clients dans toute la région.

MSA Safety est présente au Maroc depuis 2002, date à laquelle elle a fait l’acquisition de la société française CGF Gallet.