Le volume transactionnel global au niveau du marché boursier s’est établi à près de 53 milliards de dirhams (MMDH) en 2018, soit une baisse de 24% par rapport à l’année 2017, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Cette baisse a concerné le volume des actions ainsi que le volume des obligations qui se sont repliés respectivement de 24% et de 38% comparativement à 2017, indique l’AMMC dans son rapport annuel. La part relative au marché central de la Bourse de Casablanca dans le volume transactionnel (marché central et marché de blocs) est passée de 61% en 2017 à 79% en 2018, dépassant ainsi le pic de 70% enregistré en 2014 et en 2015, souligne l’AMMC.

Ainsi, le marché central a enregistré en 2018 un volume d’activité global de 37,17 MMDH, en baisse de 7% en glissement annuel, précise le rapport, notant que 48% du volume traité provient des transactions opérées par les personnes morales marocaines, suivies par les OPCVM avec 31%. Les personnes morales étrangères et les personnes physiques marocaines ont drainé respectivement 10% et 9%.

En outre, la capitalisation boursière est passée de 626 MMDH à fin 2017 à 582 MMDH à fin 2018, soit une baisse annuelle de 7,15% .

Bien que cette baisse ait touché la quasi-totalité des secteurs, certains d’entre eux ont enregistré une performance positive, notamment le secteur « Télécommunications ».