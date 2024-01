DFDS, la compagnie de ferries et de logistique basée au Danemark, a finalisé l’acquisition de FRS Iberia Maroc suite à l’approbation du processus par les autorités compétentes, franchissant ainsi une étape importante dans sa stratégie d’expansion.

Dans un communiqué parvenu à l’Infomédiaire, la compagnie indique que « FRS Iberia Maroc continuera à fonctionner normalement, assurant une transition fluide pour ses clients ».

L’acquisition de FRS Iberia Maroc renforce la présence de DFDS en Méditerranée, où DFDS exploite déjà des lignes de la Turquie vers l’Italie et la France, et de la France vers la Tunisie, fait-on savoir.

« Avec cette expansion, DFDS ajoute à son réseau une importante activité de transport de passagers et accède au corridor de fret Afrique du Nord-Europe. FRS Iberia Maroc, établie dans le détroit de Gibraltar depuis 2000, est la seule compagnie de ferry pour le transport de fret et de passagers opérant sur toutes les lignes du détroit de Gibraltar. Elle opère régulièrement sur Tarifa-Tanger Ville, Algeciras-Tanger Med et Algeciras-Ceuta », indique-t-on.