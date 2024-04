L’entreprise française spécialisée dans les services aux infrastructures numériques et équipements connectés, Sogetrel, a inauguré jeudi à Casablanca sa nouvelle filiale au Maroc, Genius Services.

L’installation du Groupe Sogetrel au Maroc, après la Belgique et l’Allemagne, représente une nouvelle étape de son développement à l’international, couvrant un large éventail d’activités, de la construction de réseaux de communication à l’intégration de solutions intelligentes en sécurité électronique et mobilité électrique, en passant par les services de déploiement et de support dans l’IT.

Genius Services proposera dans un premier temps les services de conduite d’activités qui ont fait la réputation de Sogetrel en France.

En s’appuyant sur l’expertise technique de haut niveau des techniciens marocains, cette implantation stratégique à Casablanca permettra au Groupe Sogetrel de renforcer son engagement en matière de qualité de service et de bénéficier de l’environnement économique dynamique du Maroc.

Cette nouvelle filiale prévoit la création de 500 emplois d’ici fin 2024, avec une perspective de 1.000 collaborateurs d’ici 2026. Une équipe de 250 techniciens de support, multilingues et expérimentés, est déjà opérationnelle et accompagne les premiers clients de Genius Services : des entreprises françaises dans les Télécoms et dans le Retail. Ils assurent un service multicanal de support aux utilisateurs, de Back Office, ainsi que le suivi et la planification des interventions.