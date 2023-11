Le groupe Wilmar a cédé ses parts dans Cosumar à l’opérateur sucrier français Sucden et à plusieurs investisseurs institutionnels marocains.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi, le groupe sucrier marocain indique que « MAMDA, MCMA, CIMR, RCAR, le groupe Sucden et d’autres investisseurs marocains ont procédé ce jeudi 30 novembre 2023 à l’acquisition en bourse de l’intégralité de la participation du groupe Wilmar dans Cosumar, représentant 30,05% du capital de la société ».

Et de préciser que l’opération de rachat se répartit comme suit: MAMDA à hauteur de 5,21%, MCMA à hauteur de 6,14%, CIMR à hauteur de 3%, RCAR à hauteur de 2,92% et le groupe Sucden à hauteur de 10% (via deux entités, ‘Sucres et Denrées’ et ‘Sucden Maroc’) ».

« Ces transactions ont été réalisées sur le marché de bloc sur la base d’un prix de 210 dirhams par action, à l’issue de la levée de l’ensemble des conditions suspensives auxquelles elles étaient soumises (notamment l’obtention des autorisations réglementaires usuelles, dont l’autorisation du Conseil de la Concurrence) », fait savoir le communiqué.

Cosumar affirme avoir pris acte de la démission des membres de son Conseil d’Administration qui représentaient Wilmar, soulignant que de nouveaux membres du Conseil d’Administration seront prochainement nommés, et les compositions des divers comités du Conseil seront ajustées en conséquence.

Par ailleurs, la cession par Cosumar de l’intégralité de sa participation dans la société Durrah au profit du groupe Wilmar sera réalisée quant à elle dès la levée des conditions suspensives y afférentes, dont la satisfaction doit intervenir le 31 janvier 2024 au plus tard, indique-t-on.

« Cosumar et le groupe Wilmar sont convenus de reporter la cession par Cosumar de l’intégralité de sa participation dans la société Wilmaco au profit du groupe Wilmar à une date ultérieure », fait-on savoir.