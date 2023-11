Le groupe immobilier Allali annonce un important investissement de 200 millions de dirhams dans un projet situé au cœur de l’Eco-cité Zenata.

Baptisé « Life City Zenata », ce projet immobilier est conçu par l’architecte Amine Kanouni du cabinet KS STUDIO.

Composé de 274 unités (studios et appartements) de 2 à 4 chambres, « Life City Zenata » propose une résidence fermée et sécurisée alliant esthétique et respect de la nature, fait-on savoir.

« Avec un choix de matériaux nobles, durables et écologiques -marbre dans les salons, parquet dans les chambres, peinture décorative, bois et menuiserie aluminium raffinés, l’ensemble agréablement agencé invite à la douceur de vivre », précise-t-on.

« Isolation verticale et horizontale, climatisation INVERTER, cuisine moderne équipée d’électroménager haut de gamme, sanitaire et robinetterie de renom, fibre optique, ascenseurs spacieux de grandes marques complètent l’offre unique de ce beau projet », indique le groupe immobilier.

Le projet, qui permet la création de 700 emplois directs et indirects, comprend des piscines pour petits et grands, des jeux aquatiques, une salle de sport, un terrain de padel, un kids club, et de grands circuits de circulation encadrés par des espaces verts parfaitement aménagés « contribuent à créer cette atmosphère sereine où rien n’est laissé au hasard ».

« S’inscrire dans le projet de l’Eco-cité Zenata symbolise notre volonté de redéfinir le concept de la cité comme centre de vie autonome et d’adhérer à la vision royale de concevoir des villes intelligentes et éco-responsables », explique Fayçal Allali, directeur général du groupe.