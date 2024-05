Fort d’une expertise avérée au Maroc et d’implantations réussies à l’international, notamment en Tunisie et aux Emirats arabes unis, le groupe HOLGED poursuit son développement sur le marché éducatif national, en étendant son offre éducative à la toute petite enfance et ce à travers l’acquisition de KENZI, crèche et jardin d’enfants de référence sur Casablanca.

Leader précurseur dans le domaine de la petite enfance, KENZI incarne, depuis 25 ans, un engagement indéfectible à offrir une éducation de qualité dès le plus jeune âge et à créer un environnement stimulant pour chaque enfant. Foyer d’une équipe dévouée et passionnée, elle fournit, également, un accompagnement précieux aux parents dans leur rôle éducatif et dans le développement harmonieux de leur enfant. Avec plus de deux décennies d’expérience, elle a su se démarquer et devenir une référence incontestée dans son domaine.

Cette acquisition permettra à KENZI de bénéficier de l’expertise d’HOLGED pour assurer son développement à travers le Royaume. De nouvelles crèches KENZI ouvriront leurs portes, perpétuant l’ADN de l’enseigne et son ambiance accueillante. La mission de KENZI, qui est de cultiver le plaisir d’apprendre et de stimuler la curiosité, la créativité et l’imagination des enfants, demeurera inchangée et au cœur de chaque établissement.

Ahmed Benyahia, PDG de Holged, a déclaré : « nous sommes fiers d’ajouter la petite enfance à notre offre éducative. L’acquisition de la crèche KENZI marque une nouvelle étape pour HOLGED qui permettra de compléter sa chaîne de valeur éducative. KENZI est une crèche à la notoriété forte et affirmée qui oriente son modèle pédagogique autour de valeurs humaines. Sa philosophie s’aligne parfaitement avec la vision et le positionnement du groupe HOLGED qui depuis de très nombreuses années, travaille sur des offres éducatives innovantes au service de l’excellence ! ».

Fadela Bennani-Smires, Directrice pédagogique de KENZI, a ajouté : « s’arrimer à une structure solide comme HOLGED est pour KENZI un vrai accélérateur de développement. Notre crèche et son staff sont ravis de pouvoir disposer de nouveaux atouts qui leur permettront d’explorer de nouvelles aventures et surtout de continuer d’offrir un environnement et un accompagnement qui promeuvent un cadre d’éveil et d’apprentissage propice au bienêtre de nos tous petits Le support d’Holged nous sera très précieux pour poursuivre et améliorer la prise en charge des tout-petits et je remercie d’avance les parents pour la confiance qu’ils continueront à placer en nous ».

Soukayna Lecheheb, Directrice développement du réseau crèches HOLGED, a conclu : « depuis 25 ans, KENZI a su durablement s’imposer sur la scène pédagogique casablancaise en se forgeant une identité propre sur le segment éducatif de la petite enfance. Acquérir cette crèche est une étape importante dans notre engagement à développer et enrichir l’expérience des tout-petits au sein de notre groupe. Nous sommes résolument engagés à offrir un environnement chaleureux, sécurisé et stimulant à chaque enfant. L’expansion de notre réseau de crèches est une étape essentielle pour concrétiser cette vision ».