World Media Services (WMS), filiale de JGroup, une entreprise leader dans les médias technologiques en Afrique et dans la région MENA, vient d’être sélectionnée comme nouveau partenaire commercial pour représenter TikTok au Maroc.

Ce partenariat stratégique permet à WMS de proposer des solutions publicitaires uniques aux marques et aux entreprises souhaitant engager avec l’audience massive d’utilisateurs de TikTok dans le pays, fait-on savoir.

« En tant que partenaire représentant TikTok au Maroc, WMS travaillera en étroite collaboration avec l’équipe régionale de TikTok et aura accès aux meilleures pratiques et stratégies, ainsi qu’aux dernières solutions et fonctionnalités disponibles à partager avec les clients sur le marché marocain. Avec la popularité croissante de TikTok au Maroc, ce partenariat représente une opportunité significative pour les marques d’atteindre des audiences dynamiques sur l’une des plateformes de divertissement les plus innovantes et engageantes disponibles aujourd’hui », indique-t-on.