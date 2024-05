BMCE Capital Investments, filiale du groupe BMCE Capital dédiée au Private Equity, a annoncé le lancement d’un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) dans le cadre de l’Initiative Territoriale 3E « Equity, Emploi, Environnement », au niveau de la région Souss Massa, déployée conjointement avec l’Observatoire de l’Entreprenariat (ODE) de Bank Of Africa – BMCE Group et le Centre Régional d’Investissement (CRI) Souss Massa.

Cette opération vise à identifier une ou plusieurs entreprises de la région Souss Massa, qui seraient éligibles à une éventuelle prise de participation en capital via le fonds Capital Croissance de BMCE Capital Investments, indiquent le CRI Souss-Massa, l’ODE et BMCE Capital Investments dans un communiqué conjoint.

L’objectif est de participer activement à la promotion de la transition vers un modèle économique durable en valorisant et en soutenant financièrement des projets d’investissement et de développement portés par des entreprises à fort potentiel de croissance, fait savoir la même source.

Sont invitées à participer à cet AMI les entreprises dynamiques et innovantes de la région Souss Massa et qui répondent à quatre critères.

Il s’agit des entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 30 millions de dirhams (MDH) au minimum une fois au cours des 3 dernières années et un résultat d’exploitation positif sur la même période, et n’ayant pas opérer dans un secteur faisant partie de la liste d’exclusion. Tous les secteurs sont éligibles, à l’exception de l’immobilier, du tourisme, de l’agriculture, du négoce de matières premières, de la pêche hauturière (liste d’exclusion à consulter au niveau de l’AMI).

Les entreprises doivent aussi présenter un projet d’investissement de plus de 20 MDH contribuant à la création d’emplois, l’inclusion sociale ou la décarbonation et ne doivent pas être en situation de redressement judiciaire, de conciliation ou de défaut de paiement.

A l’issue d’un premier comité d’évaluation, les entreprises présélectionnées entreront en discussion avec les commanditaires de l’AMI et pourront bénéficier d’un programme de formation, de conseil stratégique, de mentorat professionnel, et d’accès à un réseau d’experts pour maximiser leur potentiel de croissance.

Les sociétés sélectionnées ensuite pour bénéficier d’une prise de participation par le Fonds Capital Croissance disposeront d’un accompagnement sur-mesure en fonction de leurs besoins, sur la durée de détention, favorisée par une relation de proximité avec l’équipe de gestion de BMCE Capital Investments, et reposant sur le réseau étendu de Bank Of Africa – BMCE Group et son expertise.

À travers cette initiative, le CRI Souss Massa, l’ODE et BMCE Capital Investments réaffirment leur engagement envers le développement d’une économie résiliente dans la région Souss Massa, en offrant aux entreprises locales l’opportunité de bénéficier d’un financement par fonds propres et d’un accompagnement sur mesure pour accélérer leur croissance et contribuer à un avenir économique durable.

Les entreprises intéressées sont invitées à soumettre leur dossier complet, conformément aux dispositions de l’AMI, au plus tard le mercredi 12 juin 2024 à 18h00, via l’adresse e-mail « [email protected] », conclut le communiqué.