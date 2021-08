Pour son édition de juillet 2021, le magazine mensuel africain “Hommes d’Afrique magazine” a consacré un numéro spécial aux avancées réalisées par le Maroc, ces dernières années, pour lutter contre la pauvreté. On apprend ainsi que le Royaume affiche un taux de pauvreté de 4,8%, soit le taux le plus bas d’Afrique.

A titre de comparaison, des pays comme l’Afrique du Sud ou le Nigeria affichent des taux de pauvreté respectifs de 55,5% et 40,1%. Dans ces deux pays, le nombre de personnes considérées comme pauvres est respectivement 11,6 et 8,3 fois plus élevé qu’au Maroc, sachant que ce dernier ne dispose ni des ressources pétrolières et humaines du Nigeria, ni de la richesse minière de l’Afrique du Sud.

Et pour mesurer en quoi ce taux de pauvreté du Maroc est un exploit, il faudrait le comparer avec ceux des pays développés, ajoute la même source, qui rappelle qu’aux États-Unis, 18,6% de la population est pauvre, tandis que ce taux atteint 13,4% en France et 12,9% en Russie.

Cette comparaison pousse l’éditorialiste d’Hommes d’Afrique magazine à se demander si, «au regard de cette comparaison chiffrée, il n’est pas plus sage pour les donneurs de leçons de faire preuve de modestie envers le Maroc».