Le gouvernement marocain dispose d’une vision claire pour dépasser la problématique liée au déficit d’eau, a fait savoir le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, qui intervenait à la chambre des conseillers.

Le ministre a indiqué que cette vision est basée sur le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation pour la période 2020-2027, pour un coût total de 115,4 MMDH, et sur le Plan stratégique de l’eau (PNE) 2020-2050, pour une enveloppe budgétaire de plus de 380 MMDH.