Le professeur Axel Kahn, scientifique, médecin et généticien français de renommée internationale, est intervenu ce jeudi matin sur l’antenne de RMC.

Le Pr. Axel Kahn a indiqué que les vaccins chinois Sinopharm et Sinovac sont beaucoup plus avancés en termes d’essais et de preuves d’efficacité que tous les autres vaccins actuellement en préparation sur le marché.

Une excellente nouvelle pour le Maroc qui s’apprête à lancer une campagne nationale de vaccination.

