Le Maroc est classé premier dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord dans l’indice de l’avenir vert 2021, qui mesure les progrès et l’engagement des pays en faveur d’une économie à faible émission de carbone.

Une équipe du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a compilé l’indice annuel au moyen de recherches et d’analyses secondaires, ainsi que d’entretiens avec des experts du changement climatique, de l’énergie verte et des technologies environnementales, fait savoir AgriMaroc.

La liste de cette année comprenait 76 pays et présentait le Maroc au 26ème rang mondial. Le classement mondial du Maroc place le pays dans la catégorie «milieu vert», qui comprend «les 20 pays qui progressent ou s’engagent à construire un avenir vert».

L’indice de l’avenir vert 2021 considère le Maroc comme l’un des pays «avec des politiques climatiques ambitieuses». Il a comparé les efforts du Maroc à ceux de pays tels que la Corée du Sud (31ème au monde) et Israël (38ème).

L’indice présentait également le Maroc comme un modèle dans les énergies renouvelables.