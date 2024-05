La compagnie marocaine opérant dans les services de paiement électronique, HPS, vient d’annoncer l’ouverture de son nouveau bureau et centre de livraison à Pune, en Inde, ce 22 mai.

« Cette étape s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de l’entreprise, visant à améliorer ses services à ses clients à travers le monde », indique-t-on dans un communiqué.

« Le choix de Pune, reconnu pour son écosystème commercial dynamique et ses compétences locales, permet à HPS de tirer parti d’une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée. Ce nouveau centre jouera un rôle crucial dans la fourniture de solutions de paiement électronique aux émetteurs, acquéreurs, switchs et distributeurs automatiques de billets en Inde et dans le sous-continent », fait savoir la compagnie.

« Le centre de Pune servira également de base pour le soutien aux projets, le support client et la recherche et développement de produits. Cette expansion facilitera la croissance mondiale de HPS en renforçant ses capacités de service. Vikram Samant, fort de plus de 22 ans d’expérience en gestion technologique et en transformation numérique, dirigera le bureau de Pune », poursuit-on.

« L’ouverture de notre bureau à Pune est une avancée importante dans notre stratégie de croissance mondiale. Pune, avec sa communauté d’affaires et sa main-d’œuvre qualifiée, s’aligne bien avec notre objectif de fournir des solutions de qualité à nos clients à travers le monde », a déclaré Abdeslam Alaoui Smaili, CEO du Groupe HPS, cité dans le communiqué.