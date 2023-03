Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a exprimé son « profond regret » suite à l’immolation par le feu d’un individu, lundi matin devant son siège -département de la Culture, précisant qu’il s’agit d’un fonctionnaire contractuel retraité du Théâtre Mohammed V de Rabat, qui travaille également dans le domaine théâtral.



Dans un communiqué, le ministère indique avoir pris connaissance de ce triste incident, faisant part de son « profond regret suite à cet événement tragique », tout en souhaitant prompt rétablissement au citoyen en question, qui a été évacué au CHU Ibn Sina à Rabat pour recevoir les soins nécessaires. Le ministère a également fait part de son entière solidarité avec le citoyen en question et sa famille suite à cet incident, quels qu’en soient les circonstances et les motifs, poursuit le communiqué, précisant qu’il s’agit d’un fonctionnaire contractuel au Théâtre Mohammed V de Rabat à la retraite depuis octobre 2021, qui bénéficie de tous les droits qui lui sont garantis par la loi.



L’individu en question avait soumis au ministère une offre d’achat de ses pièces théâtrales, qui a été approuvée, explique le communiqué, notant que le ministère avait acquis deux de ses pièces théâtrales en 2022 et a accepté d’en acheter une troisième en 2023, sachant que ces pièces théâtrales ont déjà été présentées à Machraa Belksiri et à Salé.



Le ministère suit de très près l’état de cet individu et a chargé un responsable du département de la Culture d’assurer ce suivi à l’hôpital, conclut le communiqué.