L’hôtel Marriott Rabat, propriété du groupe Madaëf, un acteur majeur de l’industrie touristique au Maroc, vient de se voir décerner la certification « Know Your Meal ».

Cette certification importante a été attribuée par CCPB, un organisme de renommée internationale qui se spécialise dans la certification et l’évaluation de la conformité des produits agroalimentaires, des produits « no-food » et des établissements de restauration. Cette reconnaissance souligne la qualité de l’engagement écoresponsable du Marriott Rabat, mais aussi sa capacité à satisfaire les exigences les plus élevées en matière de sécurité alimentaire, de qualité, de traçabilité et de respect de l’environnement.

« Obtenir la certification Know Your Meal est pour nous plus qu’un label, c’est une affirmation de notre dévouement envers la qualité et la durabilité. À travers cette distinction, nous renforçons non seulement notre engagement à fournir une expérience gastronomique exceptionnelle, mais aussi à mettre en lumière les merveilles du terroir marocain tout en adoptant des pratiques écologiquement responsables », indique le groupe.

Le certificat « Know Your Meal » repose sur cinq grands critères : qualité, terroir, éthique, durabilité et vegan lesquels sont étroitement liés à des enjeux sociétaux, environnementaux et de santé publique.

Le Marriott Rabat se distingue par l’utilisation de produits qui sont uniquement certifiés de haute qualité et qui sont de nature à contribuer à réduire l’impact des pesticides dans les assiettes et à encourager une agriculture encore plus respectueuse de l’environnement et de la biodiversité. De plus, l’hôtel met en avant le patrimoine et l’expertise des coopératives marocaines en privilégiant l’utilisation de produits locaux, tout en encourageant les circuits courts et équitables. La réduction du gaspillage alimentaire et la minimisation de l’impact environnemental des opérations de restauration sont également au cœur des préoccupations du Marriott Rabat.

Tous les restaurants participants sont régulièrement soumis à des processus d’évaluation extrêmement rigoureux, comprenant des inspections sur place, des audits annuels et des évaluations complètes de leur système de restauration. Cette démarche garantit aux clients du Marriott Rabat le respect des normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale et environnementale dans le secteur de la restauration.