Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden vient d’être récompensé du prestigieux Prix du « Best Responsible Action Award », lors de la cérémonie des « Hospitality Awards » organisée à Paris, pour son innovation sociale et son engagement en faveur d’un nouveau savoir être professionnel.

Le « Best Responsible Action Award » a été décerné à cet établissement hôtelier pour son projet de crèche gratuite ‘Lila Nurserie’, dédiée aux enfants des équipes du Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden, indique un communiqué du Radisson Hotel Group.

« Cette réalisation, une première dans l’industrie hôtelière africaine, concrétise l’engagement sans faille de l’établissement hôtelier, depuis son ouverture en 2016, dans la prise en considération du bien-être de ses équipes, à savoir la construction d’un environnement dédié à l’amélioration des conditions de travail », ajoute-t-on de même source.

Hospitality ON, une compétition internationale qui honore depuis vingt ans les professionnels de l’hôtellerie, présente les dernières innovations visant à encourager l’apprentissage et valorise les réalisations notables dans les domaines de la communication, du marketing, des ressources humaines et de la responsabilité sociale et environnementale de l’industrie hôtelière mondiale au travers des « Hospitality Awards ».

Il s’agit de l’une des reconnaissances les plus importantes du secteur de l’industrie qui rassemble toute la famille hôtelière mondiale pour célébrer et mettre en valeur le travail acharné et l’engagement de ses contributeurs.

La famille de marques Radisson est présente dans plus de 120 pays, avec actuellement plus de 1.700 hôtels en activité ou en cours de développement. Le groupe hôtelier international connaît une croissance rapide et prévoit de doubler son portefeuille d’ici 2025.