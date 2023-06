Legafrik, la start-up africaine spécialisée dans l’accompagnement des entrepreneurs dans leurs démarches juridiques et administratives vient d’annoncer le lancement de ses services au Maroc.

Legafrik est une plateforme intuitive qui permet aux entrepreneurs de donner vie à leurs projets d’entrepreneuriat, en les aidant à créer et faire grandir leurs entreprises sur le continent africain et à travers le monde, indique la start-up dans un communiqué.

Leader en Afrique, Legafrik a pour ambition de soutenir le déploiement des sociétés marocaines en Afrique subsaharienne et de simplifier le processus de création d’entreprise aux Marocains de la diaspora ainsi qu’aux porteurs de projets africains, souligne la même source.

Se félicitant de ce lancement, le directeur général de Legafrik,Youssouf Ballo, cité dans le communiqué, a déclaré que « nous sommes fiers de notre rôle de facilitateur pour les sociétés marocaines qui cherchent à s’exporter en Afrique subsaharienne, des Marocains de la diaspora qui ont un projet d’entreprise au Maroc, et des acteurs locaux qui souhaitent lancer leur entreprise au pays ».

« Notre solution en ligne est un moyen efficace d’accélérer les démarches administratives et juridiques de tous les entrepreneurs. Nous sommes confiants que notre plateforme digitale va stimuler la création d’entreprise et de richesse sur l’ensemble du continent”, a-t-il ajouté.

Étant le N° 1 des démarches juridiques et administratives en Afrique, Legafrik permet désormais aux sociétés marocaines, aux marocains de la diaspora et acteurs économiques locaux d’accomplir facilement et rapidement leurs démarches administratives et juridiques, pour la création de leurs entreprises au Maroc et partout ailleurs dans le monde, sans avoir à se déplacer.

Par ailleurs, le communiqué fait état de plus de 7.000 entrepreneurs ayant déjà utilisé la plateforme de Legafrik pour gérer leurs démarches administratives

Avec plus de 20.000 formalités juridiques accomplies, Legafrik est la plateforme de référence pour tous les entrepreneurs et investisseurs marocains, qui cherchent à lancer leurs activités au Maroc et à exporter leurs activités vers l’Afrique et dans le monde.

« Le Maroc est un marché à forte croissance offrant de nombreuses opportunités d’investissement. Le pays dispose d’un environnement favorable aux investisseurs, avec des mesures d’accompagnement très avantageuses telles que des formes d’exonérations fiscales et d’avantages douaniers », a souligné Ghita Lazrak, Country Manager au Maroc et responsable du développement des activités de Legafrik.

« C’est une porte d’entrée stratégique du marché africain, grâce à son emplacement géographique avantageux, ses infrastructures routières de qualité et ses liens diplomatiques étroits avec le reste du continent », a-t-elle ajouté.