Le chiffre d’affaires (CA) de la société des Eaux Minérales d’Oulmès (LEMO) a marqué une croissance de 20,2% au 1er trimestre 2024, pour s’établir à 543,8 millions de dirhams (MDH).

« Cette performance s’inscrit dans une conjoncture macroéconomique complexe et un contexte géopolitique instable », indique l’entreprise dans un communiqué, relevant que face à ce contexte, LEMO a déployé un plan de développement commercial « innovant », qui capitalise sur l’étendue de son réseau de distribution et l’efficacité de sa chaîne logistique.

Ces résultats témoignent de la capacité de LEMO à répondre aux attentes de ses consommateurs et à renforcer sa position de leader dans le secteur des boissons rafraîchissantes et de l’hydratation saine, ajoute la même source.

Conformément à son budget, LEMO a réalisé des dépenses d’investissement de 87,2 MDH en hausse de 351% par rapport à la même période de l’année dernière.

Ce niveau d’investissement reflète les ambitions de LEMO de développer son portefeuille de marques et de renforcer ses capacités de production et son infrastructure logistique, afin d’accompagner la croissance de la demande et de s’adapter aux évolutions des habitudes de consommation.

Le niveau d’endettement de l’entreprise a, pour sa part, augmenté de 16,8%, passant de 1,25 milliards de dirhams (MMDH) au T1-2023 à 1,46 MMDH au T1-2024. Cette augmentation est principalement due aux investissements stratégiques réalisés pour soutenir la croissance continue et assurer la pérennité des activités.

S’agissant des perspectives, les activités de LEMO devraient maintenir leur croissance en 2024, compte tenu de sa politique d’investissements réfléchie.

Ainsi, des efforts d’investissement à forte valeur ajoutée conjugués à une accélération de la feuille de route digitale, devrait renforcer l’efficience de l’entreprise et améliorer son efficacité opérationnelle, fait savoir le communiqué.