L’année 2023 démarre sous de bons auspices pour les laboratoires Kosmo Pharm (KPH). A ce titre, l’entreprise a signé une présence remarquée au prestigieux salon Pharmagora à Paris. Zineb Housni, directrice Marketing et commercial de KPH nous parle de cette participation et des priorités de l’entreprise. Interview…

Kosmo Pharm était présent à un salon d’envergure, en l’occurrence le Pharmagora de Paris. Que pouvez-vous dire de cette participation?

C’était en effet une première ! Cette année a été marquée par la participation de Kosmo Pharm au pavillon international du prestigieux salon Pharmagora à Paris, les 12 et 13 mars 2023. Le salon compte plus de 12 000 visiteurs chaque année. Il convient de noter que Pharmagora est le plus grand salon de la pharmacie à Paris depuis 36 ans, un événement dédié aux pharmaciens, professionnels de santé, et acteurs du monde de la pharmacie. Ce rendez-vous annuel permet de découvrir les nouveaux produits, services et fournisseurs, ainsi que de participer aux conférences et d’échanger avec les leaders de la pharmacie. Durant ces 2 jours les visiteurs ont ainsi pu découvrir les principales gammes et marques dermo-cosmétique ‘’Kaline’’ et cosmétiques naturelle ‘’Argapur’’.

Justement, Kosmo Pharm est à l’origine d’une large gamme de produits…

Il convient avant tout d’expliquer que le laboratoire pharmaceutique Kosmo Pharm est spécialisé dans la production et l’importation de médicaments et compléments alimentaires et cosmétiques. Fort de plus de 20 ans d’expérience, le laboratoire pharmaceutique Kosmo Pharm (KPH) n’a cessé de monter les échelons, devenant ainsi un acteur historique de l’industrie pharmaceutique marocaine, et ce, grâce à son savoir-faire et ses outils industriels performants. C’est à ce titre que KPH a su se diversifier au fil des années pour devenir un leader dans la fabrication de produits dermo-cosmétiques, avec des marques reconnues telles que Kaline et Argapur et des produits pharmaceutiques tels que Prospan.

Il faut une bonne dose d’innovation pour parvenir au positionnement qui est celui de KPH. N’est-ce pas?

Exigeant sur la qualité et la sécurité des formules, le laboratoire KPH couvre désormais plusieurs aires thérapeutiques et continue de s’engager à fournir des solutions innovantes et à répondre aux besoins des patients et des professionnels de la santé grâce à son équipe d’experts hautement qualifiés, son département R&D intégrée et sa gamme complète de produits et de services.

Sur quelle valeur-clé KPH s’appuie-t-elle le plus pour le cap à venir?

La mission des laboratoires KPH sera toujours d’aller au-delà des attentes des professionnels de santé avec une démarche qui s’appuie sur le bien-être du patient. Pour ce faire, nous apportons des solutions innovantes, notre savoir-faire et notre expertise pour assurer notre mission aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.