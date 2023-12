Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 13.772 unités en novembre 2023, en croissance de 22,01% comparativement au même mois de l’année écoulée, selon l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est situé à 12.021 unités, en augmentation de 21,36% et celui de véhicules utilitaires légers (VUL) a progressé de 26,61% à 1.751 unités, précise l’AIVAM qui vient de publier ses statistiques mensuelles sur le marché automobile marocain.

La marque « Dacia » domine le segment des VP, avec une part de marché de 23,58%, soit 2.834 unités écoulées en novembre dernier, suivie de Renault qui a vendu 2.148 unités (part de marché de 17,87%) et de Peugeot (1.147 unités et 9,54% de part de marché), fait savoir la même source.

Pour ce qui est du segment VUL, Renault a écoulé 572 unités (32,67% de part de marché), devant FIAT qui a vendu 253 véhicules (14,45% de part de marché) et DFSK (250 unités et 14,28% de part de marché).

Côté premium, Audi a atteint une part de marché de 3,04% avec 365 voitures vendues, devançant BMW (une part de marché de 2,53% et 304 unités) et Mercedes-Benz (une part de marché de 1,66% et 200 unités).

Pour sa part, Porsche a écoulé 30 unités en novembre 2023, en croissance de 20% en glissement annuel, tandis que les ventes de Jaguar ont reculé de 7,14% à 13 voitures.

Durant les onze premiers mois de 2023, les ventes de voitures neuves au Maroc ont diminué de 0,9% à 143.986 unités. Dans le détail, le segment VP a affiché une hausse de 0,42% à 129.431 voitures, tandis que celui des VUL a enregistré un repli de 11,22% à 14.555 unités.