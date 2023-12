La saison des soldes arrive au Maroc. Mais quelles sont les grandes tendances liées à la consommation en cette période ? Pour y répondre, Kaspersky vient de réaliser avec Arlington Research une nouvelle enquête internationale qui s’intitule: « Super soldes: qui est le véritable gagnant ? Etude sur la manière avec laquelle nous réalisons nos achats et nos paiements ».

Cette étude vise à explorer les différentes tendances des consommateurs dans le monde. Elle explore également leurs comportements d’achat lors d’événements commerciaux importants tels que le Black Friday ou le Cyber Monday.

La nouvelle enquête de Kaspersky révèle que 90% des achats réalisés dans le monde durant la période du Black Friday ou du Cyber Monday, se font de manière spontanée. Elle révèle également que les médias sociaux influencent de manière très forte les ventes, puisque plus de la moitié (58%) des followers essaient de profiter des offres spéciales qui sont recommandées par les influenceurs ou les blogueurs qu’ils suivent.

L’enquête démontre aussi que 22% des femmes sont des acheteuses assidues de super soldes, contre seulement 17% des hommes. L’étude indique en outre que la plupart des répondants (69%) préfèrent attendre les grandes périodes de soldes pour obtenir les meilleures offres possibles.

Le Black Friday et le Cyber Monday sont des événements de soldes extrêmement populaires au Maroc mais aussi dans le monde entier. En 2022, les ventes en ligne du Black Friday dans le monde avaient augmenté de 3,5% pour atteindre 65,3 milliards de dollars. Selon une enquête réalisée par Salesforce, les consommateurs ont dépensé 1,14 billion de dollars en ligne dans le monde entier lors de la dernière saison des fêtes. C’est en tenant compte de tout cela que Kaspersky a décidé d’explorer en profondeur le comportement et les habitudes des utilisateurs lors des grands événements de soldes tels que le Black Friday et le Cyber Monday.

Les résultats de l’enquête montrent que la plupart des consommateurs ne peuvent pas résister à la vague d’offres spéciales pendant le Black Friday ou le Cyber Monday, et que la majorité achète des articles qui ne figuraient pas dans leurs plans antérieurs. Sur toute la planète, ce ne sont pas moins de 90% des répondants qui ont avoué acheter de manière spontanée durant ces périodes, à l’heure où 57% d’entre eux le font tout le long de l’année. Les blogueurs, mais aussi les amis et les membres de la famille, ont également une grande influence sur la prolifération des achats spontanés. Par exemple, 58% des répondants se sont dits prêts à acheter un produit recommandé par des blogueurs qu’ils suivent. Dans le même temps, 40% des utilisateurs finissent par céder aux achats non planifiés dès lors qu’ils reçoivent une recommandation de leurs amis ou de membres de leur famille.

Les femmes sont les acheteuses de super soldes les plus dévouées. Près de 22% d’entre elles affirment qu’elles se lancent dans des achats spontanés surtout lors des périodes du Black Friday et du Cyber Monday, contre seulement 17% des hommes. 23% des personnes âgées entre 25 et 34 ans affirment réaliser des achats spontanés lors des périodes de soldes. Il s’agit de la tranche d’âge la plus sujette à ce type d’achats.

Pour ce qui est de l’importance des grands événements de soldes, 71% des répondants se disent prêts à attendre les grands événements tels que le Black Friday ou le Cyber Monday pour obtenir les meilleures offres possibles. Parallèlement, 75% des consommateurs avouent profiter de la période précédant ces événements en vue de planifier leurs achats les plus importants à l’avance, espérant ainsi tirer le meilleur parti des baisses de prix et des promotions spéciales.

« Pour beaucoup de consommateurs, le Black Friday et le Cyber Monday représentent d’excellents moyens d’économiser de l’argent sur leurs divers achats. Chaque année, ces périodes sont marquées par une frénésie inédite pour les achats en ligne et hors ligne. Comme le démontre notre recherche, 90% des utilisateurs dans le monde achètent de manière spontanée lors des grands événements de soldes. Dans leur quête de saisir la meilleure offre possible, les consommateurs ne pensent pas vraiment penser à sécuriser leurs achats. Nos solutions pour des achats en ligne sécurisés – à l’instar de Kaspersky Premium – permettront de protéger efficacement leurs données personnelles et leurs informations financières, en plus de leur éviter de finir sur des sites de phishing », a déclaré Marina Titova, vice-présidente, marketing des produits grand public chez Kaspersky.