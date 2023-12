Les voitures de la marque chinoise Omoda & Jaecoo ont officiellement pris le départ du port de Wuhu, le 30 novembre dernier, à destination du Maroc.

« Aujourd’hui, nous sommes réunis au port de Wuhu pour assister à un nouveau chapitre de la marque Omoda & Jaecoo sur le marché. Nous sommes confiants dans le développement de nos activités au Maroc », a déclaré, à cette occasion, le directeur régional de l’entreprise pour l’Afrique du Nord, Deniz May.

« Les voitures de la marque Omoda & Jaecoo suscitent un grand intérêt grâce à leur technologie, leur design et leurs performances. Nous sommes impatients de voir cette marque sur le marché marocain », a indiqué, pour sa part, Amo Zhou, le directeur de la marque au Maroc.

Ainsi, trois modèles, qui offriront une expérience de conduite exceptionnelle aux utilisateurs, seront commercialisés: Omoda C3, Omoda C5 et Jaecoo J7.

En termes de conception, Omoda se concentre sur le style Cross Over, proposant de manière créative le concept de design « Art in motion » et équipant les voitures de multiples technologies avancées d’assistance à la conduite ADAS, répondant ainsi aux normes mondiales de sécurité cinq étoiles de l’UE-NCAP, l’A-NCAP australien, et bien d’autres encore.

Selon les informations fournies, le J7, lancé par JAECOO, est le premier modèle de SUV compact de la marque, équipé d’un système avancé d’assistance à la conduite intelligente comprenant des fonctionnalités telles que la détection des angles morts et le régulateur de vitesse adaptatif.