Lesieur Cristal, leader de l’agro-industrie au Maroc et en Afrique, dévoile sa nouvelle identité visuelle. Cette évolution illustre une approche novatrice et contemporaine, renforçant son engagement envers la durabilité et son lien profond avec l’Afrique, explique le groupe dans un communiqué parvenu à L’infomédiaire.

La nouvelle identité de Lesieur Cristal « fusionne ses racines marocaines historiques avec ses aspirations modernes. Elle met en lumière sa connexion avec le continent africain à travers une interprétation graphique de sa carte, tout en conservant les losanges historiques ». Les couleurs choisies renforcent cette combinaison : le rouge, rappel son héritage marocain et le marron, témoin de son engagement à « Servir la Terre ».

Brahim Laroui, Directeur Général de Lesieur Cristal, souligne l’importance stratégique de cette évolution : « ce changement va bien au-delà d’une simple mise à jour esthétique. Il témoigne de notre volonté de consolider notre positionnement pour mieux servir, durablement, l’Afrique ».

Cette transition s’inscrit dans une démarche plus large, réaffirmant l’engagement de Lesieur Cristal envers le développement durable et le bien-être du continent. Au travers de ses filiales, Cristal Tunisie et Oleosen (Sénégal), et avec le soutien d’AVRIL (son actionnaire de référence), le groupe Lesieur Cristal vise à contribuer au développement des pays où il opère en créant des emplois locaux, en développant les compétences et en renforçant les capacités des communautés locales.

Cette évolution d’identité renforce la présence de Lesieur Cristal en Afrique, faisant du groupe un véritable partenaire de développement pour le continent.